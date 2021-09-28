بعد تصدره تريند جوجل.. تعرف على قصة «لعبة الحبار» (صور)

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بعد أيام قليلة من بدء عرض حلقاته على منصة نتفليكس تصدر المسلسل الكوري الجنوبي Squid Game أو «لعبة الحبار» تريند جوجل، وهو ما شجع الشركة المنتجة له لإعلان التحضير لموسم ثان من العمل.

مسلسل لعبة الحبار

وتدور أحداث مسلسل Squid Game المكون من 9 حلقات حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار أمريكي).

مسلسل لعبة الحبار

ويستعرض المسلسل في أحداثه المجتمع غير العادل الذي يحصل فيه الفائز على كل شيء مع انتشار الخداع والعنف.

مسلسل لعبة الحبار

وحقق مسلسل «لعبة الحبار» إنجازًا جديدًا بتصدره المركز الأول داخل الولايات المتحدة الامريكية كأول عمل درامي كوري جنوبي تم مشاهدته خلال الأيام الماضية، لترتفع أسهم الشركة المنتجة للمسلسل بأكثر من 70% خلال جلسات التداول الماضية، وذلك بعد ارتفاع نسب مشاهدة المسلسل الذي يلعب بطولته لي جونج جاي، بارك هاي سو، واي هاي جون، أوه يونج سو، هيون جونج، ومن تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.

مسلسل لعبة الحبار

وعلق قال الناقد الفني الكوري الجنوبي «جونج دوك هيون» لصحيفة «كوريا توداي» إن المسلسل يستخدم الألعاب كموضوع، لكنه يدرس المجتمع والرأسمالية من خلال تلك الألعاب.

وتابع أنه: «كان السبب وراء بقاء الشخصية»كي-هون«التي قام بتجسيدها الممثل»لي جونج جيه«على قيد الحياة ليس أنه اتخذ قرارات بنية حسنة، بل لسبب حسن حظه، وهذا هو واقعنا».

مسلسل لعبة الحبار

وأضاف جونج :«القواعد بسيطة في مجتمعنا، وهناك رابحون وخاسرون.. لكن المشكلة ليست فيمن يربح أو يخسر، إنها البيئة التي يحصل فيها الفائز على كل شيء، ويبقى الخاسر بلا شيء».

مسلسل لعبة الحبار

يذكر أن مسلسل «لعبة الحبار» بدأ تصويره عام 2019، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا تم إيقاف التصوير واستكمل مجددًا في مطلع هذا العام، وكان في البداية يحمل اسم «الجولة السادسة» وتم تغييره إلى «لعبة الحبار».