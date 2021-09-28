★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على شائعة اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم.

وقال أشرف زكي، في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: «صعب الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، لكن قرار الاعتزال ليس بيد الفنان، كان زمان فنانين كتير اعتزلوا».

أضاف نقيب الممثلين: «كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي. وعايز أقول لك مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لأ كلنا فقدنا سمير ودلال».

وردا على سؤال «لو قرروا الاعتزال هل توافق؟»، أجاب: «محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والأستاذة الكبيرة دلال عبدالعزيز كانا في الفن لم يبتعدا».

وتسلمت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء أمس الاثنين، تكريم وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لاسم والدها الفنان الراحل سمير غانم، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.