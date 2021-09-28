مختار مختار: عذرت لاعبي الأهلي بعد أفريقيا.. وانتقاد موسيماني «طبيعي»

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أكد مختار مختار، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي السابق، أن الإرهاق كان سببًا رئيسيًا في خسارة فريق الأهلي بطولة الدوري الممتاز في الموسم المنقضي.

وقال مختار مختار، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي تعرض لظروف صعبة في الموسم الماضي، اللاعبون تعرضوا لإجهاد كبير، بعد بطولة أفريقيا أنا كنت بعذر لاعبي الأهلي لأنهم مرهقين بشكل كبير»، مؤكدًا: «الإرهاق هو سبب خسارة الفريق بطولة الدوري».

وأضاف: «كان من المفترض أن يكون هناك تحسن في الأداء بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، ولكن عندما يتراجع الأداء بهذا الشكل طبيعي أن يكون هناك رد فعل من الادارة».

وأشار: «الكل أشاد بالجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي في فترة من الفترات، ولكن طبيعي أن أسهمه تنزل ويتعرض لانتقادات من الجماهير بعد تراجع الأداء، وهذا وارد في كرة القدم».