مختار مختار: التدريب في الأول والآخر «نصيب».. وتولي قيادة الأهلي «لا يشغلني»

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أكد مختار مختار، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الانتاج الحربي، أن تدريب فريق الأهلي، أصبح لا يشغله.

وقال مختار مختار، في تصريحات تلفزيونية: «منذ فترة، كان تدريب الأهلي أمر يشغلني، خاصة أنني في بعض الفترات كنت مرشحًا بقوة لتدريب الفريق الأحمر، ولكن حاليًا الأمر أصبح لا يشغلني اطلاقًا، ولا أشعر بأي حالة غضب، حيث أتعامل مع الأمور ببساطة لأن التدريب في الأول والآخر (نصيب)».

وأضاف: «تدريب الأندية الكبيرة أسهل من الأندية الصغيرة، لأن الامكانيات الكبيرة المتوافرة في تلك الأندية تساعدك على النجاح»، مضيفًا: «أي مدرب يتولي تدريب فريق كبيرة، فهو محظوظ، لأن جميع مقومات النجاح متوفرة له».

وأوضح: «سبق لي العمل كمدرب عام في الأهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه، وبعدها توليت تدريب العديد من الأندية على رأسها غزل المحلة وبتروجت وانبي».