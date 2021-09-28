محافظ القاهرة يتابع إزالات الموجة الـ18 للمخالفات والتعديات

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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جهود حى حلوان في إطار الموجه ١٨ لازالة التعديات على اراضي الدولة، حيث تم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من الادارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري والمستهدف تنفيذها ضمن الموجه الثامنة عشر والتي تقضي بازالة كافة التعديات الواقعة على مجري نهر النيل.

وتم تنفيذ عدد ( ١١ ) قرار إزالة من عدد ( ١٣ ) قرار بمنطقة البر الشرقي لمجري نهر النيل ناحية ركن فاروق وخلف مفكو حلوان وكفر العلو بحلوان بارقام ٧٤ لسنه ٢٠٢١ وتطورت المخالفة وصدر قرار رقم ٢٤٥ لسنه ٢٠٢١، ٧٥ لسنه ٢٠٢١، ٩٥ لسنه ٢٠٢١، ١٩٠ لسنه ٢٠٢١، ٨٦ لسنه ٢٠٢١، ٢٢٦ لسنه ٢٠٢١، ٢٢٥ لسنه ٢٠٢١، ٢٢٣ لسنه ٢٠٢١، ١٩٢ لسنه ٢٠٢١، ٢٦ لسنه ٢٠٢١، ٧٨ لسنه ٢٠٢١ وهي عبارة عن قواعد وأعمدة مسلحة وحوائط من الطوب وبناء من ٤ طوابق ومخالفات أخرى تم تنفيذها.

جاء ذلك بمعاونة الاجهزة المعنية بالحي وبمشاركة السيد العميد مساعد فرقة حلوان والسيد العقيد مأمور قسم شرطة حلوان وشرطة المرافق والقوات الشرطية والسيد العميد مدير ادارة شرطة مسطحات القاهرة ومسئولي الادارة العامة لحماية النيل.

وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان رقم ١٢٠٧٠ لسنة ٢٠٢١ اداري حلوان.