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أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن عقوبة الاتحاد الدولي، ضد الزمالك بمنعه من القيد لمدة فترتين تنطبق على اللاعبين الجدد فقط.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات تلفزيونية: «منع القيد لنادي الزمالك ينطبق على اللاعبين الجدد فقط، وليس المٌعارين أو العائدين من الإعارة»، مؤكدًا: «قرار الإيقاف يمنع النادي الأبيض من ضم اللاعبين الذي تم التعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

وأضاف: «اللاعب المعار من النادي الأبيض أو للنادي ليس لاعبًا جديدًا، وبالتالي يحق للزمالك قيده»، مضيفًا: «قيد اللاعب العائد من الإعارة يرتبط بموافقة الاتحاد الدولي، الزمالك لن يستطيع قيد المغربي محمد أوناجم، إلا بعد الحصول على موافقة (فيفا)».

وتابع: «التونسي سيف الجزيري، ليس لاعبًا جديدًا على الزمالك، حيث كان معارًا للفريق، وبالتالي يحق للزمالك قيده».

وعن قيد اللاعبين الناشئين قال: «لا توجد أي أزمة في اللاعبين الناشئين، اللاعب الهاوي، مكن الممكن عمل عقد له والمشاركة مع الفريق الأول».

يُذكر أن الزمالك دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع كل من التونسي حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي ومحمود شبانة مدافع نادي أسوان.