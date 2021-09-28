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أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض يعيش حالة من الاستقرار الفني في الفترة الحالية.

وقال محمد عواد، في تصريحات تلفزيونية: «الأجواء هادئة داخل نادي الزمالك وهناك استقرار داخل الفريق بعد التتويح ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

وأوضح :«المنافسة في مركز حراسة المرمى بالزمالك أصبحت أسهل بعد رحيل محمود جنش، وانتقاله إلى نادي فيوتشر، على سبيل الإعارة، المنافسة بين وبين أبوجبل لصالح الفريق»، مضيفًا :«جميع اللاعبين لديهم تركيز كبير من أجل الفوز بجميع البطولات التي سنشارك بها في الموسم المقبل».

وعن موقفه من الرحيل عن الزمالك، قال :«ضحيت بأمور كثيرة لكي أتواجد في نادي الزمالك، الجماهير هي التي جعلتني أتمسك بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء»، مضيفًا :«البعض حاول في الفترة الماضية، تصدير بعض الأمور السلبية للجماهير، ولكن لا التفت لتلك الأمور وتركيزي مع الفريق».

وواصل :«رفضت كل العروض التي وصلتني في الفترة الماضية، لأن رغبتي هي البقاء مع النادي الأبيض»مؤكدًا :«لم انتقل من الإسماعيلي للزمالك لكي ألعب موسم أو موسمين، هدفي هو الإعتزال داخل القلعة البيضاء».