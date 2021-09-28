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دليلك للمراهنات الرياضية على الإنترنت

المراهنات الرياضية هي نشاط التنبؤ بالنتائج الرياضية ووضع رهان علي النتيجة المحتملة وتخلتف ثقافة الرهان ولكن الغالبية العظمي في الرهان توضع علي إتحاد كرة القدم ،الجولف ،الملاكم ،كرة القدم الامريكية ،الهوكي ،كره السلة ،التحاد الرجبي ،الدراجات الهوائية ،سباق السيارات،الفنون القتالية المختلفة ،البيسبول ومن الممكن أن تتمدد المراهنات غلي احداث غير رياضية مثل الانتخابات السايسية ومسابقات البرامج ومسابقات الخيل ومسابقة الكلاب السلوقية ولكن هذان المسابقتان تكون من المسابقات الغير بشرية.

كيفية وضع المراهنات الرياضية

يضع الاشخاص المراهنون رهانتهم إما بشكل قانوني،وذلك من خلال شركة المراهنات إما بشكل غير قانوني وذلك من خلال شركات القطاع الخاص ومن المفترض أنهم يأخذون الرهان مقدماً.

وكلاء المراهنات الغير شرعية ، وذلك نظراً لطبيعة أعمالهم، يمكن لهم العمل في اي مكان ولكن لا يطلبلون غير المال من المراهنين الذين خسروا ولا يطلبون الاموال التي تم الرهان عليها ،مما يجعل إمكانية الدين بين طرفي الرهان ،مما يجعل لظهور العناصر الاجرامية، مما يحث علي عدم شرعيتها.

راهن علي كرة القدم

لو كنت من أشد المعجبين بكرة القدم فإنك لن تشعر بأي خيبة أمل من مراهنات في كرة القدم في حين أنك سوف تجد بعض الخيارات مختلفة في جميع البطولات الكبري في كل أنحاء العالم بما في ذلك الدوري المصري الممتاز ،والدوري الالماني ،والدوري الانجليزي ،والدوري الالماني.

كيف تصبح مراهن رياضي أكثر حدة

من المفترض أن تسمع الكثير من الحديث عن المراهنون الاكثر حدة ،ولكن في بعض الاحيان أنة مصطلح يساء فهمة ،وينسب الفضل إلي أن الملااهنون الاكثر حدة أنهم يتخيلون أن الادوات الحادة هم أشخاص لديهم الكثير من المعلومات الداخلية المضومنة ومعروفة أكثر مما يكون لدي أي بشر ولكن هذا غير صحيح ،والفرق بين المراهن الاكثر حدة والذي يطلق علية المربع هو حجم الجهد ومقدار الوقت الذي كلاً منهما يبذلة في سعيهم.

كيفية التحوط على رهانك الرياضي

الشئ الذي يتم التكلم عنه أكثر من كونه مفهوم وأنه أيضاَ مفهوم خطير جداَ لأنه من الممكن استخدامة بصورة سلبية مما يؤثر بالسلب علي النتيجة النهائية ،أحد عوامل القوة حين يتعلق الامر بالإعاقة الفغالة وهو نفس العامل الذي في أكثر الاوقات يتم تجاهلة وفهمه بصورة خاطئة من الكثير من المراهنين الرياضيين وبمجرد أن تفهم طريقة نظر الجمهور إلي اللعبة ،والنظر في سبب المراهنة ،وكيفية تأثير ذلك علي حركة الخط ،والفرص التي نحظي بها كل هذا الفكر يؤثر بشكل إيجابي علي المراهن.

ماهو خط المراهنات الرياضية

أنها من أكبر المشاكل التي يواجهها المراهن الرياضي الجديد والذي ليس لديه أي نوع من الخبرة ولاي فهمون ما هو الخط في الواقع وكيفية تعيينة وكونك لم تفهم السطور وطريقة عملها بشكل واضح وصريح فلن تكون قادر علي تفسيرها مما يؤدي إلي ارتكاب بعض الاخطاء.

متي تراهن علي رياضات غير مألوفة

من أحد النصائح التي ستأخذها من المراهن الرياضي الاكثر خبرة هو أنك يجب عليك فقط المراهنة علي الرياضة التي تألوفها لأن المعرفة مهمة للغاية في الرهان في حين يتعلق الامر بالرياضة الفعالة ،لذلك من المفترض أنك إنك إذا كنت تراهن علي رياضة غير تألفها فأنك تجعل الامر في غاية الصعوبة أكثر مما تحتاج إلية.

هل يجب أن تراهن علي فريقك الرياضي

في بعض القوانين للمراهنات الرياضية هو أنه لا يكون من المفترض أن لا تراهن علي الفرق التي تستثمر فيها عاطفياً وإذا كنت تهتم بذلك فلن يكون موضوعياًوإذا لم تكن كذلك موضوعيًا فأنت تتخذ قرارات غير صحيحة.

لماذا يحلم المراهنون الرياضيون بالعروض المترابطة

أنها سلاح ذو حدين في المراهنة الرياضية علي جوائز الموسم ومن الواضح أن الكتب الرياضية تقدم كل عام وبشكل دوري المزيد من الفرص للمراهنة علي جوائز من نهاية العام قبل بدء الموسم أصبحت الكتب الان أكثر إبداعاً و، لذا إذا كانت هناك جائزة ستُمنح في نهاية الموسم ، فستكون الفرص جيدة جدًا بحيث يمكنك المراهنة عليها قبل بدء الموسم كما هو الحال مع الكثير من رهانات الدعم والرهانات المستقبلي.

متي وكيف تستخدم رهانات الشوط الاول

المراهنة علب الالعاب من الشوط الاول هي واحدة من أكثر الاختيارات التي لا تنال التقدير ولا لا تحظي بالرهان المتاح للمراهنين ومن المفترض التفكير في الامر جيداَ قبل أن تضطر في المراهنة علي فريق يجب مشاهدتهم وهميلعبون نصف مبارة وما يحدث في الشوط الاول ليس بالضرورة مؤشر علي ما يحدث في نهاية المبارة ولكن سوف تري مبارة واضحة تدل علي صحة اللاعبين وكيفية تعامل اللاعبين مع الظروف.

أنواع المراهنات الرياضية

من الصعب بما يكفي محاولة معرفة ما إذا كانت احتمالات لعبة معينة عادلةأو مثيرةويكون الأمر في غاية الصعوبة أثر عندماتريد معرفة كيفية القراءةعن الاحتمالات وهناك الكثير من الطرق عن طتابة الاحتمالات ولكن جميعها تؤدي إلي نفس المعني .

رهانات الاعاقة

هي رهانات تطلب من الفريق المختار الفوز بالعبة بشكل سريع مما يجعل الفريق المفضل إحتمال أقل من الفريق الغير مفضل ،وبالتالي ،فإنه يحث بشكل كبير علي الاغراء لأخذ الفريق الغير مفضل تعويضات أفضل ،ولكن في بعض الاوقات قد يعمل المراهن هذا النوع من الرهان علي الفريق المضل لزيادة ربح القسط.

رهانات الاسبريد

هو نوع من الرهانات التي يتم عملها مقابل الاسبريد، أو مقابل الخط وهو رقم يقصده صانعي المراهنات والذي يستضعف فريقا ويفضل الفريق الاخر عندما يلعب الفريقان مع بعضيهما ويتم النظر إلي فريقاً منهم علي أنة أكثر إحتمالا للفوز يتم إعطاء الفريق المفضل نقاط من النتيجة النهائية وأحذ من الفريق الضغيف نقاط.

الرهانات الاجمالية

هي رهانات تكون علي أساس مجموع النقاط بين الفرقتين ،إذا كان المراهن الزايد يرغب في أن يكون المجمع الاجمالي أكبر،والعكس صحيح للمراهن الذي يأخذ أقل ،وفي ذات الوقت كان المجمع الاجمالي هو نفسه الاجمالي المقترح، فإنه يكون الرهان دفعة.

رهانات الاقتراح

هي نوع من الرهانات يتم تطبيقها علي نتيجة محدودة جداًبالنسبة لمبارة لا يكون لها أي صلة بالنتيجة النهائية وفي الغالب تكون ذات طبيعة إحصائية ،وتحتوي علي التنبؤ بعدد الاهداف التي حققها اللاعب في المبارة وإذا كان اللاعب سوف يركض لعدد معين فيلعب كرة القدم ،وإذا كان يعلعب عدداً من الضربات سوف يلعب البيسبول.

مكافأة المراهنات الرياضية

تحتوي المكافأة علي رهانات متعددة تكافئ المراهنين الفائزين بدفع زيادة في حين فوز جميع الرهانات في القسط ،ويكون الرهان هو رهانين علي الاقل ،ومن الممكن أن العدد الذي يطالب به صانع المراهنة.

يتم تحديد العائد المتوفع للمكافأه من خلال إحتمالية المشترك في جميع المراهانات الموجودة ،في حين الرهانات التي تكون أكتر خطورة سوف تدفع أكثر من الرهانات الأكتر إحتمالية في لعبة من المفترض أن تفوز جميع الفرق من اجل الفوز ،في حالة خسارة أحد الرهانات علي قسط فإنه يخسر القسط بالكامل ،ولكن في حالة الدفع سوف يتم إخراج الرهان المدفوع من القسط فوراً ،وسوف يتم انخفاض القسط إلي مجموعة من الاحتمالات بدون هذا الرهان.