منها العمل بدون إنترنت.. مميزات قد لا تعرفها من Google Drive تساعدك أكثر في مهامك

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تعتبر خدمة «جوجل درايف Google Drive» واحدة من الخدمات المجانية المميزة، التي توفرها شركة جوجل، حيث تسمح لك باستخدام وتخزين ومشاركة قدر كبير من البيانات والاستفادة منها بمستويات مختلفة حتى عند انقطاع خدمة الإنترنت، حيث نستعرض هنا بعض المميزات التي توفرها هذه الخدمة وفقا لوكالة سبوتنيك.

- العمل دون إنترنت

يمكنك استخدام مستندات جوجل وجداول البيانات وبعض العروض التقديمية حتى عند انقطاع الإنترنت، وهي خدمة يوفرها متصفح جوجل، تمنحك القدرة على مواصلة العمل دون انقطاع ثم يقوم بمزامنة ما قمت به مع البيانات السابقة بعد الاتصال بالإنترنت مرة أخرى.

- مشاركة البيانات

يمكنك «جوجل درايف» من مشاركة الملفات المختلفة مع مستخدمي البريد الإلكتروني الآخرين عن طريق إرسال رابط الموضوع الذي قمت بتحميله على «جوجل درايف» إلى عنوان البريد الخاص بالطرف الآخر الذي ترغب في مشاركة البيانات معه.



- حفظ البيانات المستلمة دون تنزيلها

يوفر لك «جوجل درايف» إمكانية حفظ البيانات المختلفة التي يتم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني دون الحاجة إلى تنزيلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وهو ما يوفر لك إمكانية استخدامها من أي جهاز آخر بمجرد تسجيل الدخول إلى جوجل.

- تغيير صيغة المستندات

هذه الميزة توفر لك القدرة على استخدام مستندات جوجل أو تحويلها إلى «وورد» أو «بي دي إف»، وفقا للصيغة التي ترغب في حفظ الملف أو إرساله بها.

- سجل البحث في «جوجل درايف»

توفر لك هذه الميزة القدرة على البحث عن محتوى معين داخل مستندات جوجل التي قمت بحفظها على «جوجل درايف» خلال الفترات الماضية، وهو ما يمنحك القدرة على الوصول إلى كم كبير من البيانات عندما تحتاج إليها بسهولة وسرعة.

- ميزة النسخ الاحتياطي من الهواتف الذكية

توفر لك هذه الميزة إمكانية الحصول على نسخة كاملة من بيانات هاتفك الذكي وحفظها على «جول درايف» وهو ما يعني حفظ بياناتك من الضياع حتى عند تلف الهاتف أو فقدانه، لأن جميع البيانات في النسخة الاحتياطية يمكن استرجاعها بمجرد إصلاح الهاتف أو فتح حساب جوجل الخاص بك على هاتف آخر.

- ميزة النسخ الاحتياطي من أجهزة الكمبيوتر

يوفر «جوجل درايف» خدمة النسخ الاحتياطي من على أجهزة الكمبيوتر، التي تستخدم نظامي «ويندوز» و«ماك».

- ترجمة الوثائق

يمكنك استخدام هذه الميزة في الحصول على ترجمة سريعة لبعض الوثائق إلى أي لغة وهي ميزة يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على زر «الأدوات» واختيار ترجمة وثيقة ثم اختيار اللغة المستهدفة.

- تحميل الملفات إلى «جوجل درايف» بسرعة وسهولة

تعتمد هذه الميزة على عملية سحب الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر والإفلات في المكان المخصص لتحميلها على «جوجل درايف».

- مستكشف «جوجل درايف»

توفر لك هذه الميزة استكشاف مزيد من المعلومات حول موضوع بعينه أثناء الكتابة أو الاطلاع عليه، وذلك عن طريق اختيار الكلمة أو العبارة المستهدفة والضغط على «أدوات» ثم اختيار استكشاف، أو الضغط بزر الماوس الأيمن على الكلمة واختيار استكشاف فيظهر لك خيارات عديدة في مربع جانبي.

- حفظ الملاحظات

يمكنك استخدام «جوجل كيب» لتسجيل بعض الملاحظات المهمة أثناء العمل، وهو ما يوفر لك إمكانية استخدامها في وثائق أخرى بمجرد الضغط عليها، وهي خدمة توفر لك مساحة تخزين العديد من الملاحظات والوصول إليها عن طريق البحث.