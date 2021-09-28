أخبار عاجلة

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر -
حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى -
تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي -
لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر -
«فيروس X».. الصين تحذر من وباء جديد يغزو العالم في المستقبل -
«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور) -
طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي -
٤٦٠٠ جنيها سعر قنطار القطن في مزاد أبو الأخضر بالزقازيق -
وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون كليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

شوقي غريب يكشف سر ترشيح فينجادا له لتولي مهمة الأولمبي

Print
شوقي غريب يكشف سر ترشيح فينجادا له لتولي مهمة المنتخب الأولمبي شوقي غريب يكشف سر ترشيح فينجادا له لتولي مهمة الأولمبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، إن الأولمبي حقق الهدف بنسبة كبيرة في أولمبياد طوكيو.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «كان هناك تواصل مع فينجادا خلال أولمبياد طوكيو، وكان يحضر التدريبات ويناقش البرنامج الذي يسيرون عليه، ويتابع عمله منذ فترة إعداد المنتخب الأولمبي».

وتابع الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، أن فينجادا أشاد بالمنتخب الأولمبي بعد العودة من اليابان.

ولفت إلى أن هناك 12 لاعبًا من المنتخب الأولمبي أصبحوا من العناصر الأساسية في أنديتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وائل جمعة: «أقسم بالله مافيش أي مجاملات في المنتخب»

وائل جمعة: «أقسم بالله مافيش أي مجاملات في المنتخب»

المنتخب الوطني يتدرب مرتين .. وكيروش يتحدث عن استعدادات ليبيا

المنتخب الوطني يتدرب مرتين .. وكيروش يتحدث عن استعدادات ليبيا

محمد مجدي أفشة يظهر في مران الأهلي بعد الاستبعاد من المنتخب

محمد مجدي أفشة يظهر في مران الأهلي بعد الاستبعاد من المنتخب

المنتخب يكشف موعد وصول صلاح إلى مصر استعدادًا لمباراة ليبيا

المنتخب يكشف موعد وصول صلاح إلى مصر استعدادًا لمباراة ليبيا