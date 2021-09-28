★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، إن المنتخب الأولمبي حقق الهدف بنسبة كبيرة في أولمبياد طوكيو.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «كان هناك تواصل مع فينجادا خلال أولمبياد طوكيو، وكان يحضر التدريبات ويناقش البرنامج الذي يسيرون عليه، ويتابع عمله منذ فترة إعداد المنتخب الأولمبي».

وتابع الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، أن فينجادا أشاد بالمنتخب الأولمبي بعد العودة من اليابان.

ولفت إلى أن هناك 12 لاعبًا من المنتخب الأولمبي أصبحوا من العناصر الأساسية في أنديتهم.