رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم بعد بكائها لحظة تكريم اسمي والديها الراحلين

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نشر الإعلامي رامي رضوان فيديو لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم لدعمها خلال لحظة تسلمها تكريم والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري الذي أقيم مساء الإثنين.

وأبرز «رضوان» خلال الفيديو كلمة دنيا سمير غانم خلال الحفل حيث انخرطت في البكاء ولم تتمكن من السيطرة على دموعها حزنا على والديها.

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم قبل ساعات وظهرت بفستان أسود لتواصل ارتداءها ملابس الحداد بعد أشهر من رحيل والديها، وبدت دنيا وقد فقدت الكثير من الوزن منذ رحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز عقب وفاة والدها بفترة تقترب من 3 شهور.

وحاولت دنيا سمير غانم التماسك والابتسام في وجوه الجميع إلا أنها وبمجرد صعودها المسرح ومواجهة حضور الحفل ومع إعلان مقدمته الفنانة سهر الصايغ عن اسم الراحلة دلال عبدالعزيز وتكريمها بدأت دنيا في البكاء مع توالى تصفيق الحضور مادفع وزيرة الثقافة لتربت على كتفها لدعمها.

وانتظرت دنيا سمير غانم على المسرح لحظات لحين الإعلان عن تكريم اسم والدها النجم الراحل سمير غانم لتنهار دنيا في البكاء خاصة مع بث مقاطع سريعة لمشاهد يظهر خلالها الراحل سمير غانم في مسرحيات له منها «المتزوجون» و«اخويا هايص وأنا لايص».. وكلما توالى تصفيق الحضور بكت دنيا سمير غانم.

وفي كلمتها على المسرح عقب تسلم تكريم والديها قالت دنيا سمير غانم وهي تبكي :«بشكركم على التكريم..وبشكركم لدعمكم وحبكم اللي مصبرنا عاللي احنا فيه».

ولم تستطع دنيا استكمال كلماتها لتتجه للوقوف إلى جوار المكرمين وتتلقى الدعم من الفنان الكبير سامي مغاوري الذي تم تكريمه وكان حريصا على تهدئتها خاصة أنه كان من أصدقاء والدها وشاركها بطولة مسلسلها«لهفة».

وتوجهت مقدمة الحفل الفنانة سهر الصايغ إلى دنيا سمير غانم لدعمها وتحيتها وبدا التأثر واضحا على وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والفنانة إلهام شاهين التي تم تكريمها وحرصت الاثنتان على مرافقة دنيا لحين النزول من المسرح.

وتم تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز عن مشوارهما الفني وتغيبت ابنتهما إيمي سمير غانم عن المشاركة في الحفل وتسلم تكريمهما لاستمرار حالتها النفسية السيئة بعد رحيلهما وغيابها عن حضور الحفلات والاحداث الفنية المختلفة.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم في 20 مايو الماضي إثر مضاعفات فيروس كورونا وبعده بنحو 72 يوما توفت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر إصابتها بتليف في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا.