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حفيدة عادل إمام تكشف رد فعل جدها بعد تقليده في «مدرسة المشاغبين» وسبب حذفها للفيديو

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حفيدة عادل إمام تكشف رد فعل جدها بعد تقليده في «مدرسة المشاغبين» وسبب حذفها للفيديو حفيدة عادل إمام تكشف رد فعل جدها بعد تقليده في «مدرسة المشاغبين» وسبب حذفها للفيديو

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كشفت هالة مقبل، حفيدة الفنان عادل إمام، عن ردة فعل جدها عندما شاهد الفيديوهات الخاصة بها عبر السوشيال ميديا، وتقليدها مشهدا من مسرحية «مدرسة المشاغبين».

وقالت حفيدة الفنان عادل إمام، خلال لقائها في برنامج «إي تي بالعربي»: «جدو لما شاف الفيديوهات الخاصة بيا وأنا بقوم بتقليده أثناء مشهد له بمسرحية مدرسة المشاغبين ضحك وإتبسط جدا».

وكشفت عن طريقة معاملة جدها لها ولباقي أحفاده، مؤكدة على أنه يشجعهم جميعا على ممارسة هواياتهم ويحفزهم كثيرا، كما كشفت أن أقرب أعمال جدها لقلبها هو مسلسل «صاحب السعادة»، ومسلسل «عوالم خفية»، وفيلم «مرجان أحمد مرجان».

وقالت هالة عن سبب حذفها للفيديو بعد انتشاره :«أنا صغيرة جدا على الشتيمة، وعشان كدة مسحت الفيديو، ونفس الناس اللي شتمتني لو حد شتم ولادهم في الشارع مش هيسكتوا».
يذكر أن آخر أعمال الزعيم السينمائية هو فيلم «زهايمر»، الذي عرض في العام 2010، بينما كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل «فلانتينو»، الذي طرح في شهر رمضان 2020 ومن إخراج ابنه رامي إمام.

- حفيدة عادل إمام، هالة مقبل -

المصرى اليوم

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