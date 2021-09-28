"عباس" يرحب بقرار "العمال البريطاني" بالدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين

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قال إن هذه القرارات تمثل رسالة أمل للفلسطينيين وتؤكد أن الاحتلال نهايته قد اقتربت

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد المحتل الإسرائيلي ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيل حكومة.

وتفصيلاً، قال الرئيس الفلسطيني إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن العالم لم يعد يقبل استمراره، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأكد الرئيس "عباس" أن مثل هذه القرارات، أيضًا هي رسالة أمل للشعب الفلسطيني ودعم لحقوقه، وتؤكد أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.