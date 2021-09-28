أخبار عاجلة

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر -
حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى -
تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي -
لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر -
«فيروس X».. الصين تحذر من وباء جديد يغزو العالم في المستقبل -
«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور) -
طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي -
٤٦٠٠ جنيها سعر قنطار القطن في مزاد أبو الأخضر بالزقازيق -
وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون كليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عباس" يرحب بقرار "العمال البريطاني" بالدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين

Print
"عباس" يرحب بقرار "العمال البريطاني" بالدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين "عباس" يرحب بقرار "العمال البريطاني" بالدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين
قال إن هذه القرارات تمثل رسالة أمل للفلسطينيين وتؤكد أن الاحتلال نهايته قد اقتربت

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد المحتل الإسرائيلي ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيل حكومة.

وتفصيلاً، قال الرئيس الفلسطيني إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن العالم لم يعد يقبل استمراره، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأكد الرئيس "عباس" أن مثل هذه القرارات، أيضًا هي رسالة أمل للشعب الفلسطيني ودعم لحقوقه، وتؤكد أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق

"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن"

"سبق" تكشف كواليس لقاء أمير عسير وضيفه "المواطن"