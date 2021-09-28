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انتقد أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك الأسبق، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد قرار تعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمي.

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «قرار إعادة تعيين شوقي غريب لقيادة المنتخب الأوليمبي قرار مستفز للرأي العام، ومحبط للكثير من المدربين الذين يستحقون الفرصة»، مضيفًا: «حدثت (فضيحة) في تصفيات أولمبياد أثينا 2004 تحت قيادة شوقي غريب.. وخسر منتخب مصر، بأحد أفضل أجياله، جميع مبارياته لأول مرة في التاريخ ليتذيل بذلك المجموعة، وفي تلك اللحظة كان يجب على الكابتن شوقي غريب الابتعاد عن اتحاد الكرة تماما والتفكير في أسماء أخرى».

وأشار: «لو تم إقامة بطولة أمم افريقيا تحت 23 عامًا خارج مصر لما فزنا بها، وجميع المنتخبات التي واجهتنا جاءت بدون المحترفين.. ولو حد قالكم إن المنتخب الأوليمبي لعب كويس في أولمبياد طوكيو (بيضحك عليكم)».

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وافق في اجتماعه الذي عقد اليوم الاثينن، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل ( مواليد 2001 ) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبدالواحد معدًا بدنيًا