مي كساب عن دورها في «عقبال عوضك»: «عيطت وأنا بقرأ الورق»

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أكدت الفنانة مي كساب، أن زوجها أوكا وأولادها فخورين بحكاية «عقبال عوضك» رابع حكايات الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، مشددةً على أنها سعيدة بردود الأفعال على دورها في العمل.

تابعت «كساب» خلال حوارها إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الاثنين: السوشيال ميديا جعلت رد الفعل سريع جدًا، وكل كلمة تم كتابتها عن دوري في المسلسل أثرت فيا، وهي دي مدرسة التمثيل اللي بحبها، وأنا من الممثلين اللي مش بحب ميكاب كتير وبفضل اتخانق مع الماكيير للسبب ده، لأني بشوف الميكاب بيأثر على الميصداقية ولازم لما أنفذ شخصية الناس تصدقني.

حول دور «شادية» في المسلسل، قالت: «حبيت فيها كل حاجة، ولمستني جدًا بسبب فكرة أن شادية قاعدة مع والدتها وأنا عشت نفس الظروف وبابا داخل في سن الزهايمر فالموضوع لمسني جدًا، وأنا بقرأ الورق قعدت أعيط بسبب تأثري، وكمان موضوع تأخر سن الزواج لمسني لأني اتجوزت في سن متأخر وكانت دائمًا خلافاتي مع والدتي بسبب قصة الزواج وأخذت وقت كبير لأخذ قرار الزواج».

كشفت: «لم يقال لي بصراحة كلام به تنمر بخصوص الزواج لأني بعرف أرد وشخصيتي قوية، خاصةً لما ماما أو بابا يتناقشوا معايا في الموضوع، وماما لا تقصد التنمر وتتحدث من باب الخوف علينا، خاصةً وأن منى اختي تزوجت في سن مبكر أما أنا فكنت رافضة الزواج حتى سن 34 سنة، وده لأن كان عندي طموحاتي الفنية».

حكاية «عقبال عوضك» تعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في 2:30 صباحًا و12:00 ظهرًا، ويعاد على قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساء و5 صباحًا و10 صباحًا.