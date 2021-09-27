مجاهد: استمرار كيروش في حال التعثر أمام ليبيا في يد المجلس القادم

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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يحق لنادي الزمالك قيد اللاعبين المعارين في قائمته.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج :«كورة كل يوم»، يحق للزمالك قيد المعارين بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وتابع :«استمرار كيروش في حال التعثر أمام ليبيا في يد المجلس القادم».

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد أعلنت في وقت سابق عن إقالة حسام البدري عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.