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شوقي غريب: نجحنا في مهمتنا مع الأولمبي بنسبة 100%

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شوقي غريب: نجحنا في مهمتنا مع المنتخب الأولمبي بنسبة 100% شوقي غريب: نجحنا في مهمتنا مع الأولمبي بنسبة 100%

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أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لديه طموحات كبيرة مع في الفترة المقبلة.

وقال شوقي غريب، في تصريحات تلفزيونية :"حققنا الأهداف المطلوبة منا مع المنتخب الأولمبي مواليد 97، حيث تسلمنا منتخب خرج من بطولة افريقيا للشباب وفشل في التأهل إلى نهائيات ، نجحنا في تكوين منتخب قوي، فزنا ببطولة افريقيا تحت 23 عامًا التي اقيمت في ، حيث حققنا العلامة الكاملة، ونجحنا في الوصول إلى الأولمبياد".

وأضاف :"بعد ظهور قرعة الأولمبياد، الجميع توقع عدم تخطي المنتخب دور المجموعات، ولكننا نجحنا في الوصول إلى دور الثمانية على حساب منتخبي الارجنتين واستراليا، وأصبحنا من أفضل 8 منتخبات"، مضيفًا :"جهاز المنتخب الأولمبي نجح في مهمته بنسبة 100%".

وأضاف :"نجحنا في خلق جيل جديد يستطيع تمثيل المنتخب الأول في المرحلة المقبلة، حيث هناك 12 لاعبًا، يستحقون التواجد مع الكبار".

وتابع :"أمتلك طموحات كبيرة مع المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة، ولن أتأثر بأي انتقادات توجه لي"، مشيرًا:"لم أسع لتولى تدريب المنتخب الأول، وأي مدرب يتمنى يتولى المنصب".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وافق في اجتماعه الذي عقد اليوم الاثينن، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل ( مواليد 2001 ) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا

المصرى اليوم

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