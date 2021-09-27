عبد العال: فينجادا ليس له دور داخل اتحاد الكرة

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي نيلو فينجادا ليس له دور على الإطلاق داخل اتحاد الكرة.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «اتحاد الكرة يخشى تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني وهذا التوقيت كان في حاجة لتعيين مدير فني وطني وليس أجنبي، وكيروش اختار المحترفين بشكل عشوائي».

وأضاف: «اختيارات القائمة المحلية بها مجاملات وليس على أساس علمي، ويوجد تخبط في الجهاز الفني للمنتخب الوطني».