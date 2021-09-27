تشاجر مع شقيقته لفتحها الباب لاستلام «ساندوتش» دليفري.. وفاة طفل سقط من الـ16 بالإسكندرية

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تجري نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، التحقيق في وفاة طفل سقط من شرفة منزله بالطابق السادس عشر بمنطقة العصافرة شرق المدينة، عقب مشادة مع شقيقته بسبب استلام ساندوتش من عامل «دليفري».

تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، قام بإلقاء نفسه من الطابق السادس عشر من منزله الكائن بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الطفل المتوفى طلب «ساندوتش» من أحد المحلات الشهيرة، وعقب وصول عامل «الدليفري» إلى الشقة فتحت له شقيقته، فعاتبها المجني عليه لفتحها الباب، حيث كان يريد استلام «الطلب» بنفسه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، فتدخلت الأم وعاتبت الطفل وأخذت منه «الساندوتش» وأغلقت باب الشقة، إلا أن الطفل غافلهم وألقى بنفسه من الشرفة وسقط على إحدى السيارات تصادف وقوفها أسفل العقار وتوفي في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة العامة، أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم.