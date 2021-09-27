أخبار عاجلة

«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
لافروف: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها -
إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحرى -
رسميًا: أجايي يشكو الأهلي لـ «فيفا» -
بتهمة النصب ببيع وحدات سكنية في العاصمة الادارية.. القبض على صاحب مكتب تسويق عقاري -
وزير الخارجية : مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها -
خالد الغندور: «محمد صلاح الزملكاوي أسطورة صعب أن تتكرر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يعود للتدريب علي عبداللطيف ابو رجيلة الثلاثاء

Print
الزمالك يعود للتدريب علي عبداللطيف ابو رجيلة الثلاثاء يعود للتدريب علي عبداللطيف ابو رجيلة الثلاثاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك بعدما أنهى الفريق معسكره ببرج العرب ظهر اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصر غد لأداء تدريبات بدنية وإطالات قبل بدء المران الجماعي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
على طريقة الزمالك .. جماهير ليفربول تدعو للتبرع لتجديد عقد محمد صلاح

على طريقة الزمالك .. جماهير ليفربول تدعو للتبرع لتجديد عقد محمد صلاح

مرتضي منصور:«مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي الزمالك»

مرتضي منصور:«مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي الزمالك»

يد الزمالك: قوام الفريق يمثل منتخب مصر.. وهدفنا الفوز على برشلونة في مونديال الأندية

يد الزمالك: قوام الفريق يمثل منتخب مصر.. وهدفنا الفوز على برشلونة في مونديال الأندية

المندوه: حسين لبيب كان منزعجًا من تمرد لاعبي الزمالك

المندوه: حسين لبيب كان منزعجًا من تمرد لاعبي الزمالك