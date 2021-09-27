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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك بعدما أنهى الفريق معسكره ببرج العرب ظهر اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصر غد لأداء تدريبات بدنية وإطالات قبل بدء المران الجماعي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.