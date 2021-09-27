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منتخب للسباحة بالزعانف يحقق ١٢ ميدالية في بطولة العالم بكولومبيا

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منتخب مصر للسباحة بالزعانف يحقق ١٢ ميدالية في بطولة العالم بكولومبيا منتخب للسباحة بالزعانف يحقق ١٢ ميدالية في بطولة العالم بكولومبيا

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حقق المصري للسباحة بالزعانف ١٢ ميدالية في منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للناشئين والكبار التي أختتمت مؤخرا في كولومبيا.

وحصد منتخب للسباحة بالزعانف أبطال وبطلات المركز الثالث في الترتيب بعد التي جاءت في المركز الأول وفرنسا التي حلت في المركز الثاني وتفوق الفراعنة على منتخبات العالم في الترتيب النهائي للبطولة أمثال إيطاليا وأوكرانيا وكولومبيا والتشيك وتركيا.

وتفوق أبطال وبطلات مصر في الوقوف على منصات التتويج وسط أبطال العالم ورفع علم مصر وحصدوا ٤ ميداليات ذهبية و٤ ميداليات فضية و٤ ميداليات برونزية في سباقات التتابع المختلط ٤ × ١٥٠ متر وشارك فيه أحمد تامر ومصطفى شاكر وجميلة وندي مجدي.

كما شارك أبطال وبطلات مصر في سباق ٥ كيلو متر بالزعانف رجال للأبطال أحمد مرسي أول العالم وأحمد تامر ثاني العالم وندي مجدي الميدالية الذهبية أول العالم سيدات للسباحة بالزعانف المونو وسارة عبدالفتاح ثاني العالم والميدالية الفضية في نفس السباق.

وحصد البطل مروان العمراوي لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق ٣ كيلو متر سباحة بالزعانف المزدوجة.

كما حقق أبطال المنتخب القومي للسباحة بالزعانف ذهبية سباق التتابع 4× 2 كيلو مختلط في بطولة العالم للسباحة بالزعانف المقامة حاليا بكولومبيا.

وحقق أبطال وبطلات المنتخب القومي ندى مجدي وجميلة على وأحمد مرسي وأحمد تامر حمزاوي ذهبية السباق.

وفازت ندى مجدي أبومسلم بالميدالية الذهبية لسباق كيلو متر مونو وحققت سارة عبدالفتاح المركز الثالث والميدالية البرونزية وأضاف أحمد مرسي الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق كيلو متر مونو وحصل زميله أحمد تامر على رابع العالم في نفس السباق.

وتصل بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف برئاسة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ إلى مطار القاهرة غدً الثلاثاء الساعة 8 مساء.

جدير بالذكر أن منتخب مصر شارك في البطولة بالسباحين: مروان العمراوي -زياد سامح- يوسف إبراهيم- محمود وليد- مصطفى هاني- أحمد تامر حمزاوي- أحمد مرسي- سارة عبدالفتاح- سلمى رمضان- جميلة على- ندى مجدى.

المصرى اليوم

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