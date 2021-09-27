أخبار عاجلة

«بتصويت الجمهور».. المهرجان القومي للمسرح يستحدث جائزة جديدة -
ضبط متهم بتجارة السلاح فى الاسكندرية -
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا -
مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة القومي لحقوق الإنسان -
لافروف: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها -
إحباط محاولة تهريب 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحرى -
رسميًا: أجايي يشكو الأهلي لـ «فيفا» -
بتهمة النصب ببيع وحدات سكنية في العاصمة الادارية.. القبض على صاحب مكتب تسويق عقاري -
وزير الخارجية : مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها -
خالد الغندور: «محمد صلاح الزملكاوي أسطورة صعب أن تتكرر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جراحة ناجحة للاعب «زد» بعد إصابته بقطع في الغضروف

Print
جراحة ناجحة للاعب «زد» بعد إصابته بقطع في الغضروف جراحة ناجحة للاعب «زد» بعد إصابته بقطع في الغضروف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع اغاثون ميلاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لجراحه غضروف الركبة مساء أمس الأحد، بإحدى المستشفيات الخاصة بالمنيل .

وحرص الدكتور وليد عبدالرحمن طبيب الفريق الأول، على متابعة حالة اللاعب، لبدء الفترة التاهليه بعد عشرة أيام، استعداد للعودة مره آخرى للمشاركه في التدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر أن فريق زد فاز بمباراته الودية الأخيرة، على فريق للتامين بثلاثة أهداف مقابل هدف استعداداً للموسم الجديد، ومنح الجهاز الفني للفريق، راحه أمس الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الاثنين بملعب النادي بالشيخ زايد.

يأتي ذلك استعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ أمام فريق نادي منتخب السويس يوم الجمعه المقبل في الثانيه والنصف ظهرا باستاد السويس الجديد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا

«التحالف المصري» يرحب بإعلان بدء خروج القوات الأجنبية من ليبيا

وزير الخارجية : مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها

وزير الخارجية : مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: جاهزين لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد

شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة»

شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة»