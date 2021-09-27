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بروتوكول تعاون لاستادات مع الاتحاد المصرى للخماسى الحديث لنشر اللعبة

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بروتوكول تعاون لاستادات مع الاتحاد المصرى للخماسى الحديث لنشر اللعبة بروتوكول تعاون لاستادات مع الاتحاد المصرى للخماسى الحديث لنشر اللعبة

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وقعت استادات الوطنية للإستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيري، اتفاق تعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث للإشراف على أكاديميات سيتي كلوب بمختلف المحافظات.

حضر مراسم توقيع الاتفاق، المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة استادات والعضو المنتدب، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة استادات، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والبطل الأولمبي في الخماسي الحديث أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 و هاشم ياسين المدير التنفيذي لاتحاد الخماسى الحديث ،وياسر حفني كابتن منتخب للخماسي الحديث.

ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه على الساحة الرياضية المصرية، أن تقوم شركة استادات الوطنية المالكة لأندية سيتى كلوب بتوقيع عقد مع اتحاد رسمي لإحدى اللعبات الرياضية الأولمبية وهو اتحاد الخماسى الحديث، وبموجبه تقوم الشركة بإنشاء أكاديميات للعبة الخماسى الحديث في مختلف المحافظات.

ويعكس هذا الاتفاق الفكر المتطور والرؤية الثاقبة استادات الوطنية، التي تقوم على الاحترافية والتخصص في إدارة مشروعها الكبير الذي يهدف لاكتشاف المواهب ورعايتها وتقديم أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات، كما أن اختيار لعبة الخماسى الحديث تحديدا لم يكن من قبيل الصدفة ولكن بعد تحقيق إنجاز أولمبي في اللعبة محفور اسم البطل المصرى أحمد الجندى، لذا بادرت شركة استادات نحو الاهتمام باللعب بهدف توسيع قاعدة الممارسة ونشرها بما يضمن مئات الميداليات الأولمبية في اللعبة في المستقبل.

من جانبه، قال المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة استادات، أن توقيع بروتوكول تعاون بين أندية سيتى كلوب واتحاد الخماسى الحديث لنشر اللعبة، ويعد هذا التعاون ثمرة نجاح كبيرة، تضع أندية سيتى كلوب في الصدارة كأول ناد يؤسس أكاديميات للخماسى الحديث في مصر.

وأكد المهندس سيف الوزيرى على ترحيبه بالشراكة مع اتحاد الخماسى الحديث تحت قيادة المهندس شريف العريان، الذى يدير منظومة الاتحاد باحترافية عالية، أثمرت عن الفوز بميدالية أولمبية على يد البطل أحمد الجندى.

فيما أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة استادات، على تقديره لاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، لاسيما وأنه يدير المنظومة بأساليب وطرق علمية حديثة، وهو ما نتج عنه تحقيق أرقام ونتائج مميزة على المستوى الأولمبي والعالمي.

أضاف العميد مرجان أن التعاون مع اتحاد الخماسى الحديث سيقوم على تبادل المنفعة، بحيث ستقوم شركة استادات بتقديم الدعم للاعبى الخماسى الحديث من حيث البنية التحتية وتوسيع قاعدة الممارسة ونشر اللعبة على أوسع نطاق واكتشاف المواهب، وفى المقابل التنقيب عن المواهب ورعايتها والاهتمام بها بما يضمن تحقيق إنجازات عالمية و ميداليات أولمبية في لعبة الخماسي الحديث.

تابع العميد مرجان أن فكر شركة استادات الجديد يقوم على منح كل المواطنين حق المشاركة في الرياضة وفقا للدستور، مشددا على أن الشركة تبذل قصارى جهدها من خلال أندية سيتى كلوب لمحو الأمية الرياضية بين أبناء الشعب المصرى وجعل ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام جزءا من شخصية الإنسان المصرى.

وأبدى نائب رئيس استادات الوطنية استعداده الكامل لتوقيع مزيدا من بروتوكولات التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية مثل اتحادات رفع الأثقال والسباحة والغوص، بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها وتبنيها وتوفير البيئة الصالحة لخروج أبطال أولمبيين.

المصرى اليوم

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