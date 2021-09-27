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رحيل محمد صلاح عن ليفربول .. أزمة الشارة تقرب الفرعون من مغادرة آنفيلد

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رحيل محمد صلاح عن ليفربول .. أزمة الشارة تقرب الفرعون من مغادرة آنفيلد رحيل محمد صلاح عن ليفربول .. أزمة الشارة تقرب الفرعون من مغادرة آنفيلد

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يستمر الحديث داخل إنجلترا حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول أو تجديد التعاقد لمواسم جديدة رغم المطالبات المادية المرتفعة من جانب الدولي المصري.

وقالت عدة تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق، إن صلاح يمتلك عروضا مميزة لمغادرة الملاعب الإنجليزية وهو ما دفعه للمطالبة براتب أسبوعي تصل قيمته إلى 500 ألف إسترليني، بالإضافة إلى مميزات تعاقدية من الدرجة الأولى.

وعانى صاحب الـ29 عاما من عدة أزمات خلال الفترة الماضية تتعلق ببقائه داخل آنفيلد ، يأتي آخرها ما اعلنه المدير يورجن كلوب اليوم بتحديد قائمة قادة الفريق التي شهدت غياب المصري.

الواقعة جاءت بعد ساعات من ما اعتبرته الصحف الإنجليزية تلميح بـ رحيل محمد صلاح عن ليفربول حيث شارك صورة تظهره وهو يخلع قميص الريدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء الرد على تهنئة زميله السابق لوفرين، بوصول صلاح إلى 100 هدف رفقة الأحمر في البريميرليج.

وعلق الإيرلندي توني كاسكينرو، لاعب تشيلسي السابق، على الصورة قائلًا: «بعض اللاعبين حين يقومون بخلع قمصانهم يكون ذلك من أجل إرسال رسالة ما».

وأكدت صحيفة ميرور في تقارير لها خلال الشهر الماضي، أن مسألة رحيل محمد صلاح عن ليفربول أصبحت قريبة للغاية بسبب رغبة الأول في خوض تحد جديد وتعزيز مسيرته الاحترافية بالانضمام لفريق أكبر.

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وأوردت نفس الصحفية تصريحات على لسان خبراء، تفيد بضرورة قيام ليفربول بالاستفادة من الدولي المصري ماديًا وبيعه في الصيف الحالي قبل أن يغادر بشكل مجاني بعد انتهاء عقده في منتصف عام 2023.

ويواصل محمد صلاح تقديم عروضه القوية رفقة فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي.

ويحتل الريدز مقدمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة خماسي الوصافة (مانشستر سيتي – تشيلسي – مانشستر يونايتد – إيفرتون – برايتون) ويتقاسم محمد صلاح صدارة الهدافين مع جيمي فاردي وميكائيل أنطونيو بـ5 أهداف.

المصرى اليوم

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