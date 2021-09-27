إصابة لاعب سيراميكا كليوباترا بخلع في الكتف

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعرض كوامي بونسو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لخلع في الكتف أثناء مران اليوم، وقام الجهاز الطبي برئاسة فريد رضوان، بإجراء الإسعافات الأولية للاعب داخل الملعب وتم رد الكتف على الفور.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن اللاعب سيجري أشعة رنين مغناطيسي فور إنتهاء معسكر شرم الشيخ، والعودة للقاهرة.

يُذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا، دخل في معسكر نغلق في مدينة شرم الشيخ، لمدة أسبوعين، في اطار استعداد الفريق للموسم الجديد.

ودعم سيراميكا كليوباترا، دعم صفوفه حتى الأن بالتعادل مع كل باسم مرسي، مهاجم مصر المقاصة، محمود البدري مدافع سموحة، محمد كوكو، حارس مصر المقاصة ولاعب خط الوسط التونسي بلال السعيداني