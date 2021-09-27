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الإسماعيلي يتفق على أولى ودياته في معسكر الاسكندرية

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الإسماعيلي يتفق على أولى ودياته في معسكر الاسكندرية الإسماعيلي يتفق على أولى ودياته في معسكر الاسكندرية

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انهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد صالح، اجراءات الاتفاق على تنظيم أول وديات الفريق أمام فريق الحرية السكندري يوم ٢٩ سبتمبر الجاري .

يأتي ذلك، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز، وطلب طلعت يويف المدير الفني للدراويش، من الجهاز الإداري الاتفاق على خوض أكثر من مباراة ودية خلال معسكر الفريق المغلق بمدينة الإسكندرية، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للدراويش، اختار 33 لاعبًا لمعسكر الإسكندرية وهم:-

في حراسة المرمى: محمد صبحي ،محمد مجدي ،محمد فوزي ،أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، مروان الصحراوي، محمد نصر، محمد عمار، مصطفي فارس، محمد بيومي، عصام صبحي، عبد الله جمعة، أحمد أيمن، محمود البدري

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفي، محمد مخلوف، محمود دونجا، محمد صادق، محمد عبد السميع، عمر الوحش، مدحت فقوسة، أري بابل، عبد الرحمن مجدي،وجيه عبد الحكيم، محمود عبدالله

خط الهجوم: شكري نجيب، مروان شوقي، شيلونجو.

المصرى اليوم

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