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رئيس أرمينيا : لا يزال هناك أبناء في الأسر ومفقودون في المعارك مع أذربيجان

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رئيس أرمينيا : لا يزال هناك أبناء في الأسر ومفقودون في المعارك مع أذربيجان رئيس أرمينيا : لا يزال هناك أبناء في الأسر ومفقودون في المعارك مع أذربيجان

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قال رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، في ذكرى حرب 44 يوم، التي اندلعت العام الماضي، إن الحرب الأكثر وحشية في تاريخ بلاده الحديث حصدت أرواح الشباب ومصيرهم، لا يزال هناك أبناء في الأسر ومفقودون في المعارك مع أذربيجان.

وأضاف في الذكرى الألي للحرب يجب علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نستثمر جهودنا من أجل عودة الأسرى وتعافي الجرحى واكتشاف المفقودين، من أجل أرمينيا القوية وناجورنو كاراباخ.

وتابع: يجب أن نكون قادرين على الخروج من هذا الموقف ورؤوسنا مرفوعة وإن كان ذلك ببطء، ولكن المضي قدماً.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر العام الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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