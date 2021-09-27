أذربيجان: حرب الـ 44 يوما أعادت الحقوق الأسياسية لمليون مواطن

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قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية ، إن الحرب التي اندلعت العام الماضي وحدت الأراضي الأذربيجانية ،وأعادت الحقوق الأساسية لحوالي مليون أذربيجاني. لقد نفذت أذربيجان بنفسها قرارات المجلس الدولي التي صدرت عام 1993.

وأضافت في بيان إن في السنة الماضية، بدأت القوات المسلحة الأذربيجانية باتخاذ التدابير للرد علي الاعتداءات الأرمينية المتتالية، وتم تنفيذ هذه التدابير بهدف الرد علي الهجمات الأرمينية المتتالية ولتوفير الأمن والأمان للسكان المدنيين, وذلك داخل اطار حق الدفاع عن النفس ومع مراعاة القانون الدولي الإنساني. وقد كان هذا الرد بداية للحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً.

وأوضحت إن حكومة أذربيجان في الوقت الحالي تعيد بناء واصلاح الأراضي التي تم تحريرها, كما أخذت عدة خطوات لضمان العودة الآمنة والكريمة لما يقارب من مليون نازح أذربيجاني إلي منازلهم وكذلك لتوحيد هذه الآراضي, كما تتخذ التدابير لتوفير السلام الدائم والأمن والآمان في المنطقة مع مراعاة الاتفاق الموقع من قبل أذربيجان وأرمينيا تحت اشراف روسيا في 10 نوفمبر 2020.

وتابعت: الانتصار الذي حققته شجاعة الجيش الأذربيجاني بقيادة رئيس البلاد إلهام علييف قد بدأ عصر جديد في تاريخ أذربيجان,، ولقد غيَّر الأوضاع في المنطقة ورسخ بها ركائز العدل الدولي.

واختتم البيان إن أذربيجان مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وذلك علي أساس الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي، ولاسيما السيادة, ووحدة الآراضي، وعدم المساس بالحدود الدولية. ، كما دعت أرمينيا لاحترام هذه المبادئ الأساسية لنشر السلام والأمن والآمان داخل المنطقة.

وكانت قد اندلعت اشتباكات في 27 سبتمبر وتوقفت في 10 نوفمبر العام الماضي بناء علي اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.