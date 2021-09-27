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تراجع جديد .. تعرف على الذهب فى وعالميا مساء اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

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تراجع جديد .. تعرف على أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 تراجع جديد .. تعرف على الذهب فى وعالميا مساء اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

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تراجع سعر الذهب، مساء اليوم الإثنين، 27 سبتمبر 2021، بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتأثرت أسعار الذهب في ، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة حيث تراجعت الأسعار محليا أيضا، ولكن بشكل طفيف، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 769 جنيها للجرام .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 880 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 769 إلى 771 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 659 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6152 إلى 6168 جنيه

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1%، إلى 1748.86 دولارا للأوقية، واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 1751.70 دولارا للأوقية، بينما صعد الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملات المنافسة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في ثلاث شهور.

وكانت أسعار الذهب شهدت هبوطا كبيرا مساء الجمعة، محققه خسائر للاسبوع الثالث على التوالى ولكنها عاودت الارتفاع مع بداية التداول اليوم ولكن قوة الدولار ضغطت على الذهب ليتراجع للخلف مرة ثانية .

ويترقب سعر الذهب حاليا خطابات مسؤولى الالاحتياطى الفيدرالى الأمريكى للحصول على معلومات حول موعد رفع سعر الفائدة وموعد التناقص في شراء الأصول.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 773.58 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،750.52 $ .

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المصرى اليوم

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