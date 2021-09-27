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خلال 6 شهور.. 664982 علاجاً دوائياً للمستفيدين بمستشفى خيبر

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تم إجراء 346789 فحصاً مخبرياً و231 عملية جراحية

خلال 6 شهور.. 664982 علاجاً دوائياً للمستفيدين بمستشفى خيبر

تمكن مستشفى خيبر عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من صرف (664982) علاجاً دوائياً للمستفيدين من خدمات المستشفى خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال " تجمع المدينة المنورة الصحي "في تقرير صادر عن مستشفى خيبر العام إن قسم الطوارئ استقبل 40952 مراجعاً خلال الفترة ذاتها، فيما استقبلت العيادات الخارجية 8161 مراجعاً ومراجعة، ونفذ قسم الأشعة بالمستشفى 47435 خدمة تصوير للمرضى، بينما استقبل قسم التنويم 1885 حالة.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء 346789 فحصاً مخبرياً، فيما سجل قسم العمليات 231 عملية جراحية، إضافة إلى 1288 جلسة غسيل كلوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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