ازالة 25 مكموره فحم في كفر الشيخ

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تمكنت حملة مكبرة من قوات الأمن بالتعاون مع مجلس مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ من إزالة 25 مكمورة فحم في نطاق الوحدة المحلية بقرية الفقهاء القبلية سيدى سالم بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

جاء ذلك بالتعاون بين مديرية أمن كفر الشيخ، وجهاز شئون البيئة بطنطا والوحدة المحلية بسيدي سالم، وستستمر الحملة لعدة أيام لإزالة المخالفات، للحفاظ على البيئة.

كما شهدت مدن محافظة كفر الشيخ حملات لإزالة الاشغالات من الشوارع ومنع التعديات وأسفرت الحملات من تحرير 40 محضراً للمخالفين، ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار حملات رفع الاشغالات، لتيسير حركة المواطنين بالشوارع ومنع التعدي عليها.