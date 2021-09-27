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نادر نور الدين: محطة بحر البقر تحافظ على الثروة السمكية بالمنزلة وتحمي الأراضي الزراعية

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نادر نور الدين: محطة بحر البقر تحافظ على الثروة السمكية بالمنزلة وتحمي الأراضي الزراعية نادر نور الدين: محطة بحر البقر تحافظ على الثروة السمكية بالمنزلة وتحمي الأراضي الزراعية

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن محطة معالجة بحر مصرف بحر البقر مشروع تنموي مهم للدولة المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محطة معالجة مصرف بحر البقر تعد أكبر مشروع لتنقية ومعالجة المخلفات في العالم.

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصرف بحر البقر كان يصل إليه نسبة كبيرة من مخلفات الصرف الزراعي ومخلفات الصرف الصناعي.

واستكمل خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن كل دول العالم المتقدم تعالج مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي من أجل الحفاظ على البيئة.

وأشار الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن محطة بحر البقر تحافظ على الثروة السمكية التي كانت مهددة في بحيرة المنزلة، إضافة للحفاظ على الأرض الزراعية من التدهور.

واختتم حديثه خلال مداخلة على قناة صدى البلد، مؤكدًا أن المياه المعالجة يمكن استخدامها في القطاعين الزراعي والصناعي.

المصرى اليوم

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