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قال نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي: «مفيش رئيس في العالم بيعمل اللي بيعمله الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف مصليحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «إحنا كان عندنا تعديات في كل حاجة في البلد، ولكن دلوقتي بقى في دولة وقانون وليس هناك مجاملات لأي أحد مهما كان».

وتابع: «الأمن الغذائي أحد أهم محاور الأمن القومي لأي دولة، ومن لا يمتلك غذائه يصبح ذليلا لآخرين، ونحن عانينا فترة كبيرة من فواتير استيراد الغذاء، والآن لدينا مشروعات قومية عملاقة في مجال التوسع الزراعي لإنتاج الغذاء للشعب».

واستكمل: «هناك نصف مليون فدان سيتم زراعتهم في سيناء، وبالإضافة للغذاء هذا المشروع يوفر أكثر من مليون فرصة عمل لشبابنا، ويصنع بعدا استراتيجيا مهما لسيناء».