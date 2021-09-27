البابا تواضروس ينعى الأنبا هدرا: «أحد أعمدة الكنيسة»

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نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا هدرا مطران أسوان، والذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

أصدرت الكنيسة بيانا قالت فيه: « البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة عمودًا من أعمدة الكنيسة وعضوًا من أعضاء المجمع البارزين، المطران الجليل والشيخ الوقور مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس العامر بحاجر إدفو، الذي رقد في الرب اليوم، بعد أن أثرى الكنيسة عبر أكثر من نصف قرن، بخدمة رعوية وتعليمية، مقدمًا أنموذجًا حقيقيًّا سواءًا في حياة الرهبنة أو في خدمته الرعوية.

وأضاف البيان: «لقد تأصل طويلًا نيافة الأنبا هدرا على مجاري مياه النعمة داخل الكنيسة فأثمر ثمرًا متكاثرًا ثلاثين وستين ومئة لحساب مجد المسيح».

واختتم البيان: «نثق أن ثماره المباركة وأعماله الصالحة ستتبعه، وأنه سيسمع الصوت الإلهي».