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نقيب الزراعيين: «الصرف الصحي والصناعي» قد يكون مورد المياه المتجدد الوحيد بمصر ()

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نقيب الزراعيين: «الصرف الصحي والصناعي» قد يكون مورد المياه المتجدد الوحيد بمصر (فيديو) نقيب الزراعيين: «الصرف الصحي والصناعي» قد يكون مورد المياه المتجدد الوحيد بمصر ()

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشروع محطة معالجة مصرف بحر البقر، إنجاز جديد يضاف إلى الجمهورية الجديدة.

وتابع خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مياه الصرف الصحي والصناعي قد تكون مورد المياه المتجدد الوحيد بمصر».

وأضاف نقيب الزراعيين: «المشروعات المنفذة خلال الفترة الأخيرة تؤكد وجود إرادة سياسية لتنمية سيناء»، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح محطة معالجة ثلاثية في البحر الأحمر قريبا، إضافة إلى افتتاح محطة أخرى في أسوان.

وأوضح أن محطة مياه بحر البقر ستنتج ما يقرب من ملياري متر مكعب سنويا، وهو ما يكفي لزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، مشددا على أن التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية أمر غير مقبول.

وكشف أن المشروعات القومية وفرت 20% من إجمالي فرص العمل.

المصرى اليوم

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