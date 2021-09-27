القبض على 6 متحرشين في احتفالات اليوم الوطني

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قبضت الجهات الأمنية في كل من مكة المكرمة، والطائف والقصيم، على 6 متحرشين بنساء، وذلك على خلفية توثيق ذلك في عدد من المقاطع المصورة، خلال الاحتفالات باليوم الوطني في 23 سبتمبر الجاري، في حين رصدت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية، عددا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة، وتواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث تم القبض على فتاتين في الخبر وطبقت في حقهما العقوبات المقررة.

متحرشان في مكة والطائف

قبضت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية، على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة، بمحافظة جدة وتوثيق ذلك، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. كما تم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر بمحافظة الطائف، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية.

4 متحرشين في القصيم

في القصيم قبضت الجهات الأمنية، على 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة في أثناء قيادتها مركبتها، في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة، كما تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها، في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة.

مخالفات للذوق العام

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من التعليقات، خلال الأيام الماضية التي تطالب بمعاقبة مخالفي الذوق العام خلال احتفالات اليوم الوطني، وما تضمنته أيضا هذه الاحتفالات من مخالفات أخرى، مثل الاعتداء على بعض رجال الأمن، وكذلك المشاجرات بين الشباب، وحالات التحرش التي تم تصويرها وتناقلها بشكل كبير.

ومن بين المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام «إشغال مقاعد ومرافق كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة». والمخالفون لقواعد الذوق العام سيعاقبون بغرامة مالية أقلها 50 ريالا، وأقصاها 3 آلاف ريال، تتضاعف في حال التكرار، حسب اللائحة. وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام، فإن المخول بضبط المخالفات هم رجال الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية إن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش، هي «السجن بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وأضافت أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

حالات تغلظ فيها عقوبة التحرش

إذا كان المجني عليه طفلا

إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة

إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه

إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث

إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية

إذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد

إذا كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو في حكم ذلك