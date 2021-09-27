سكان الجوف الأقل تعاملا مع الصحة

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سجلت منطقة الجوف أقل عدد بين المناطق الصحية من حيث تعداد السكان، بعدد سعوديين بلغ 138071 و42359 مقيمًا ليكون المجموع الكلي 180.430 ألف شخص من المتعاملين مع القطاع الصحي.

وسجلت المنطقة الصحية في القنفذة - طبقًا لإحصائية وزارة الصحة عن عدد السكان بالمناطق الصحية حسب الجنسية لعام 2020 - نحو 275.622 سعوديًّ، و53667 مقيمًا بمجموع 329.289 شخصًا، تلتها المنطقة الصحية بالحدود الشمالية بـ 304.873 سعوديًّا، و85.783 بمجموع 390.656 شخصًا، في الوقت الذي سجلت المنطقة الصحية في بيشة 332.860 سعوديًّا و81.337 بمجموع 414.197 شخصًا.

كما سجلت المنطقة الصحية بحفر الباطن 369.831 سعوديًّا، و106.612 مقيمًا بمجموع 476.443 شخصًا، وسجلت المنطقة الصحية في الباحة 401.962 سعودي و104.904 مقيمين بمجموع 506.866 شخصًا، تلتها المنطقة الصحية في حائل بـ 565.020 سعوديًّا و181.026 مقيمًا بإجمالي 746.046 شخصًا.