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نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا نقابة المهندسين بالإسكندرية تبدأ تطعيم منتسبيها ضد

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بدأت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، في تطعيم أعضاء النقابة للمرحلة الأولى ضد لمن سجلوا على موقع وزارة الصحة.

وقال سعودى إن النقابة حريصة على توفير كافة الخدمات للاعضاء وتوفير خدمة صحية متكاملة ومنها لقاح فيروس كورونا داخل نادى المهندسين بسابا باشا.

واضاف أن اللقاح سيكون على مراحل وسيتم إبلاغ المسجلين تليفونيا للحضور فى توقيت الحملة ، مطالبا كافة المهندسين بتناول اللقاح حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

من جانبه قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية، إنه قد بدأت صباح اليوم اولى أيام تطعيم ضد فيروس كورونا حيث يبلغ عدد المقيدين بالمرحلة الأولى ٢٠٠ مهندس.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المراحل القادمة طبقا لأولوية التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة وسيتم الإعلان عن باقى المراحل، مؤكداً أن اللجنة الصحية في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير كافة الخدمات الصحية للمهندسين وأسرهم داخل النقابة والنادى بالتنسيق مع كافة المؤسسات الصحية.

المصرى اليوم

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