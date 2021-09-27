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معرض كتاب القرية يجوب قرى محافظة الإسماعيلية

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معرض كتاب القرية يجوب قرى محافظة الإسماعيلية معرض كتاب القرية يجوب قرى محافظة الإسماعيلية

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في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالقري الاكتر احتياجا ثقافيا بفرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، تتوالى فعاليات معرض «كتاب القرية» وتتجه من قرية تل البلد إلى قرية الظاهرية لتواصل تجوال مشروع «كتاب القري» بثقافة الاسماعيلية، يتضمن المعرض عدد من العناوين في الفنون والأداب التي صدرت عن الهيئة وتباع للجماهير بأسعار رمزية، ويعد معرض الكتاب بقرية الظاهرية، خامس القري التي تم المرور عليها ضمن برنامج القري المحرومة ثقافيا وفنيا بالاسماعيلية، وسيستمر خلال الفترة القادمة في إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصرى.

اقيم على هامش المعرض ورشة رسم على الوجه للاطفال، بالإضافة لفقرات لاكتشاف مواهب القرية في الشعر والغناء والإنشاد الدينى ذلك لاميرة الجاويش.

المصرى اليوم

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