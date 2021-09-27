إحياء الخدود والمياه الحارة وإنشاء غابة للسدر

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كشف نائب رئيس المؤسسة العامة للري لشؤون العمليات المهندس عبدالعزيز الرشود، إحياء عيني الخدود في الهفوف، والحارة في المبرز المائيتين، مبينًا أن المؤسسة تنظر لهاتين العينين إلى أنهما موقعان تاريخيان وسياحيان، موضحًا أن عين الحارة، حفرت فيها 3 آبار، ونضبت، ويجري حاليًا التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لحفر بئر رابعة على طبقة مختلفة.

تنوع بيئي

وأعلن الرشود، إنشاء غابة لأشجار السدر البلدي والبري للنحالين، تستهدف مناحل المواطنين والنحالين، وذلك في شمال الأحساء على الطريق الدائري، والانتهاء من محطة زراعية بطريق بقيق، وحوض مائي، لعودة الحياة الفطرية «التنوع البيئي» في المنطقة، مشددًا على أن المؤسسة، لا تسعى لاستخراج المياه الجوفية، ولا التركيز عليها، وإنما التركيز على المياه المعالجة.

أشجار غير مثمرة

وأكد الرشود، تخصيص إنتاج 5 مشاتل من الشتلات الزراعية، لمبادرة «الأحساء..تغرس 2021» في نسختها الثالثة المقرر انطلاقتها في أكتوبر المقبل، معلنًا استمرار المؤسسة في تأمين شبكات الري في المقابر، ودعم المساجد والجوامع بالشتلات الزراعية، وشبكات الري، مع التركيز على شتلات الأشجار غير المثمرة، وهي الأكثر طلبًا، ومن بينها أشجار النيم، وكف مريم، والأكاسيات، إذ أنها مستديمة الخضرة وسهلة العناية والاهتمام والمتابعة.

زحف الرمال

وقال نائب رئيس مؤسسة الري: إن المؤسسة، أولت اهتمامها بتعزيز وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المجددة غير التقليدية في زيادة الرقعة الخضراء في الطرق السريعة من خلال إنشاء حزام أخضر حول واحة الأحساء الزراعية وفي أطراف بحيرة الأصفر، وقد اختير الموقع بعناية بعد دراسته بعدة نظم معلومات جغرافية grs، وتم كذلك تحديد مساحة 5 آلاف متر مربع في إنشاء المحطة لتكون قريبة من مصادر المياه غير التقليدية، وتحتوي المحطة على 262 لوحًا من الطاقة الشمسية، لتوليد 85 ألف واط لتشغيل 3 مضخات كهربائية. كاشفًا عن مشروع جديد، تحت الدراسة حاليًا مع أرامكو السعودية بالقرب من محافظة بقيق، يهدف إلى وقف زحف الرمال.