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قال، أحمد مسعود قائد «جبهة المقاومة الوطنية المسلحة» في إقليم بنجشير المناهضة حركة طالبان، الاثنين، أن الجبهة لديها خطة لتشكيل حكومة أفغانية موزاية، مشيراً إلى أن «فكرة المفاوضات مع طالبان ما زالت مطروحة على الطاولة».

وأكد مسعود، في تصريحات خاصة لبرنامج «ألوان الشرق» على قناة «الشرق» تنامي القدرات العسكرية لجبهته وقدرتها على مقاومة حركة طالبان.

وأضاف مسعود: «لدينا خطة لتشكيل حكومة أفغانية موازية، ونحن نسعى إلى إيقاف هذا الغزو المؤسف الذي رأيناه في أفغانستان»، مشيراً إلى عدم اعترافه بحكومة طالبان الحالية ولا بأي حكومة «لا تأتي من خلال عملية شرعية».

وأعرب مسعود عن شكره لكل البلدان التي لم تعترف بحكومة طالبان، مطالباً بـ«حكومة تحل السلام في البلاد وهذا لن يحصل إلا من خلال عملية مقبولة وشرعية وشمولية تحترم كل القوانين الدولية والإسلامية»، موضحاً أن «النساء والأقليات والإثنيات العرقية والشعب الأفغاني والمجتمع الدولي غير راضين عن حكومة طالبان»، والتي وصفها بـ«الإرهابية».

وكانت حركة طالبان أكدت في 7 سبتمبر الجاري، سيطرتها بشكل كامل على وادي بنجشير الذي يقع على مسافة 80 كيلومتراً من كابول، وكان آخر معقل للمعارضة المسلحة ضد طالبان، محذرةً من «أي تمرد ضدها».

وفرّ أحمد مسعود، نجل وخليفة الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، ونائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، اللذان قادا «مقاومة» لمدة قصيرة في وادي بنجشير، عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بعد فشل جهودهما في التصدي لطالبان.