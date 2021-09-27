صحة حماس: 11 وفاة و 1698 إصابة بفيروس كورونا في غزة

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، صباح يوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة و1698 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 5083 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إن بلغت نسبة تعافي 853 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن جمالي تراكمي للمصابين 165477 اصابة، والحالات النشطة 19992 حالة، والمتعافين 144131 حالة، والوفيات 1354 حالة وفاة.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 269 حالة.