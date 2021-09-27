في نسخته الـ 12 .. وزير التعليم يرعى انطلاق الموسم الرياضي للجامعات السعودية

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على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 105 لاعبين يمثلون 17 جامعة

يرعى وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الخميس المقبل، حفل انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن اليوبي، ورئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني.

وأوضح رئيس الجامعة أن إقامة هذه التظاهرة الرياضية تُسهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب الجامعات السعودية واكتشاف المواهب، بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنيًا وعقليًا ومهاريًا ليكون مؤهلاً وقادرًا على أداء الواجبات ومتطلبات العمل؛ لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.

من جانب آخر نوه رئيس اتحاد الجامعات بالتعاون الكبير الذي يجده الاتحاد من رؤساء الجامعات السعودية والمسؤولين عن الأنشطة الرياضية فيها، مؤكدًا تهيئة جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمسابقات وتوفير البيئة المناسبة للطلاب وكذلك الطالبات لممارسة الرياضة الجامعية النسائية بفعالياتها كافة.

يُذكر أن منافسات البطولة تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 105 لاعبين يمثلون 17 جامعة هي: الجامعة الإسلامية، جامعة تبوك، جامعة أم القرى، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الطائف، جامعة الباحة، جامعة الأمير محمد بن فهد، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، كلية ابن سينا الأهلية، جامعة القصيم، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك خالد، جامعة طيبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة جدة، جامعة اليمامة.