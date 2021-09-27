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حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. شبورة ورياح وتوقعات أمطار

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حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. شبورة ورياح وتوقعات أمطار حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. شبورة ورياح وتوقعات أمطار

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تكون الشبورة المائية في الصباح، وأن تكون درجات الحرارة غدًا مشابهة للسائدة خلال طقس اليوم الإثنين 27-9-2021.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الثلاثاء شبه مطابق لحالة الطقس اليوم، باستثناء توقع سقوط الأمطار غدًا.

توجد فرصة سقوط أمطار خفيفة على أقصي شمال السواحل الشرقية على فترات متقطعة وفى أماكن متفرقة.

يظل الطقس مائلاً للحرارة مثل حالة طقس اليوم وأمس على القاهرة وكذلك شمال الصعيد والوجه البحري.

ويستمر الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون لطيف ليلاً شمال البلاد ويستمر حتى شمال الصعيد بينما يكون معتدلاً على باقي .

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، بينما تتراوح حالة البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال.

ويتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المتجهة إلى وسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية بالإضافة إلى القاهرة.

ويستمر نشاط الرياح على جنوب البلاد والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا

تستمر درجات الحرارة غدًا حول معدلاتها السائدة خلال طقس اليوم وحالة الطقس أمس.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا في القاهرة

يكون الطقس غدًا مائلاً للحرارة في القاهرة الكبري، وتكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة المتوقعة غدًا 31ْ والصغري 21ْ.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا في الإسكندرية

يتوقع أن يكون الطقس غدًا في الإسكندرية مائلاً للحرارة، وتستمر درجة الحرارة غدًا في الإسكندرية العظمي 29 والصغري 19.

درجات الحرارة المتوقعة في مدن مصر

تستطيع معرفة درجة الحرارة في موقعك غدًا الثلاثاء 28-9-2021، حسب جدول درجات الحرارة الذي أعدته الأرصاد الجوية، كما يلي:

حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

المصرى اليوم

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