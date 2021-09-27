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انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

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انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

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انطلقت فعاليات افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، الذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة. وقدمت الفنانة سهر الصايغ، فعاليات افتتاح المهرجان، وقام ببطولة الافتتاحية الفنان الشاب حمزة العيلي.

كان توافد عدد من النجوم خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، دورة (الكاتب المسرحي المصري) على الريد كاربت أمام المسرح الكبير بدار الأوبرا.

كانت في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الفنانة د.إيناس عبدالدايم، النجمة الهام شاهين، محمود حميدة، سامي مغفوري، د. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار، ثم تلاهم نخبة من الفنانين ومنهم الفنان أحمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية وصاحبته حفيدته والفنان مجدى صبحى وماضى الدقن والفنان عبدالله مشرف والفنان هانى كمال والناقدة د عايده علام والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والفنان كريم مغاورى والفنان الكبير فاروق فلوكس والفنانة إلهام شاهين والتى خطفت الأنظار بفستانها الأخضر ذو الوردات المبهجة وأناقتها المعتادة، وحضر أيضا المخرج إميل شوقى والفنان القدير محمد ابو داوود والمخرج والفنان خالد جلال ورئيس المهرجان التجريبى المخرج د جمال ياقوت والفنان مفيد عاشور والفنان أحمد رفعت والفنان محمد رياض والفنان أحمد السلكاوى والفنان عمرو عبدالعزيز والفنان إيهاب فهمى والمخرج والفنان حمادة شوشة والفنان محسن صبرى.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

المصرى اليوم

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