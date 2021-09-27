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توافد النجوم على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا

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توافد النجوم على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا توافد النجوم على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا

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توافد عدد من النجوم خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، دورة (الكاتب المسرحي المصري) على الريد كاربت أمام المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وكانت في مقدمة الحضور معالى وزيرة الثقافة الفنانة د.إيناس عبدالدايم ،النجمة الهام شاهين، محمود حميدة، سامي مغفوري، د. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار، ثم تلاهم نخبة من الفنانين ومنهم الفنان احمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية وصاحبته حفيدته والفنان مجدى صبحى وماضى الدقن والفنان عبدالله مشرف والفنان هانى كمال والناقدة د عايده علام والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والفنان كريم مغاورى والفنان الكبير فاروق فلوكس والفنانة إلهام شاهين التى خطفت الأنظار بفستانها الأخضر ذو الوردات المبهجة وأناقتها المعتادة، وحضر أيضا المخرج إميل شوقى والفنان القدير محمد ابو داوود والمخرج والفنان خالد جلال ورئيس المهرجان التجريبى المخرج د جمال ياقوت والفنان مفيد عاشور والفنان أحمد رفعت والفنان محمد رياض والفنان أحمد السلكاوى والفنان عمرو عبدالعزيز والفنان إيهاب فهمى والمخرج والفنان حمادة شوشة والفنان محسن صبرى .

نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح
فاروق فلوكس

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

يُذكر أن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري قد بدأت اليوم مع حفل الافتتاح اليوم الاثنين السابع والعشرين من سبتمبر الحالي، وسوف تستمر حتى التاسع من أكتوبر المُقبل ويتنافس على جوائز المهرجان ٣٣ عرضا مسرحيا تعرض على مسارح القاهرة والدخول مجانا للجمهور .

المصرى اليوم

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