ماذا قدم شوقي غريب مع المنتخبات الوطنية؟

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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن إعادة تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي، وذلك بعدما وجهت إليه الشكر في مطلع شهر أغسطس الماضي.

ويعد غريب أسم مفضل لاختيارات المنتخبات الوطنية منذ دخوله عالم التدريب، وتمتع بثقة عدد من الإدارات المتتالية التي رأت فيه الرجل المناسب.

إنجاز 2001

تمكن شوقي غريب من تقديم نفسه كمدرب صاعد بقوة بعدما قاد منتخب الشباب لمسيرة هي الأفضل في سجله تاريخه، حيث حصل على المركز الثالث في البطولة الأفريقية تحت 20 عاما.

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وبلغ نهائيات مونديال الشباب محققًا المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد سلسلة من العروض القوية كان أبرزها الفوز على هولندا وباراجواي.

وفشل غريب في الحفاظ على الإنجاز التاريخي بعدما خرج من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد أثينا 2004.

الرجل الثاني في المنتخب الأول

كان شوقي غريب أحد رجال الفترة الذهبية للفراعنة في القرن الجديد، حيث تواجد رفقة حسن شحاتة في الجهاز الذي نجح في تحقيق كأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي بالإضافة إلى العروض الرائعة في كأس العالم للقارات والفوز على إيطاليا بهدف دون رد.

ورحل المدرب صاحب الـ62 عاما رفقة جهاز شحاتة بعدما فشل في بلوغ البطولة القارية الأفريقية وتراجع الأداء بشكل كبير.

الرجل الأول

قاد شوقي غريب مهمة الرجل الأول لمنتخب مصر خلفًا للأمريكي بوب برادلي، وهي التجربة الأسوأ في المسيرة التدريبية للاعب غزل المحلة السابق، حيث غادر مقعده بعد مرور سنة واحد بسبب تراجع المستوى والنتائج.

المنتخب الأولمبي

عاد غريب إلى أجواء المنتخبات بعدما استقر اتحاد الكرة على تعيينه مدربًا للمنتخب الأولمبي في رحلة البحث عن بلوغ أولمبياد طوكيو.

وحصد بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما في مصر، وبلغ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 قبل ان يودع المنافسات من الدور الثاني على يد البرازيل.