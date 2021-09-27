مصرع شخص وإصابة 2 في سقوط سقف شقة وسط الإسكندرية

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم الاثنين، إثر سقوط سقف شقة عليهم أثناء ترميمها بعقار بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سقف شقة في العقار رقم 164 شارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية.



انتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة سقوط سقف الشقة المشار إليه أثناء قيام عمال بترميمه. ووفقا لمصدر بحي وسط الإسكندرية، الشقة المشار إليها صادر لها قرار ترميم من الحي منذ أسبوعين.



أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 «عامل وآخر من أصحاب الشقة»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج اللازم. فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

