محافظ الغربية يفتتح «أهلاً مدارس» لبيع المستلزمات الدراسية بسعر مخفض

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم، معرض «أهلاً مدارس» والمقام بمقر الغرفة التجارية في شارع البحر بمدينة طنطا، لتوفير كافة مستلزمات الطلاب مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذ صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية والدكتور خالد أبوشادي مدير مديرية الزراعة والأستاذ محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين.

خلال جولته التفقدية بالمعرض أجرى محافظ الغربية حوار مع البائعين والمواطنين حول جودة المنتجات المعروضة ومقارنتها بمثيلاتها بالسوق ومدى كونها ملبية لكافة احتياجات المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وأعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة في توافر كافةالمستلزمات بأسعار مناسبة.

وأشاد المحافظ بالمعروضات وجودتها كون أغلبها صناعة مصرية، إذ يشمل المعرض كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، مصنوعات جلدية وأحذية لطلاب المدارس، وكذلك ملابس الطلاب لكافة المراحل الدراسية ،حيث يشارك في المعرض عدد ١٥ عارض بمنتجات متنوعة ،كما أشاد المحافظ بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لمنع تفشي فيروس كورونا.

أكد رحمي على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي من خلال التوسع في إنشاء مثل هذه المعارض لبيع كافة المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.