استشاري جراحات السمنة : خفض الوزن علاج لكثير من الأمراض الخطيرة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة قد تؤدي إلى الإصابة بالسكر سواء في السن الصغير أو الكبير، خلاف أنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وتدهن الكبد الذي قد ينتهي بتليف الكبد، وعلاج هذا الأمر يكون بـ خفض الوزن .

وتابع «صبري» خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك مجموعة أمراض قد تصيب مريض السمنة مثل أمراض المفاصل التي تحتاج في بعض الأحيان إلى تغيير المفصل.

وأضاف أن عملية تكميم المعدة من العمليات الخفيفة التي تجرى خلال نصف ساعة، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم واحد من إجراء العملية، وتجرى من خلال فتحات صغيرة من خلال المنظار.